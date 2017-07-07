عبد الفضيل شوشة: دور قطر يظهر جليا في هجوم رفح الإرهابي

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أعلن المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية”عبد الفضيل شوشة”، أن الحادث الإرهابي الذي حدث اليوم في منطقة شمال سيناء يظهر تدخل قطر في الأمر بشكل واضح.

كما وأضاف خلال التصريحات التي قام بها، أن قطر تقوم باستخدام كافة أوراقها الإرهابية باختلافها من جماعة اخوَان أو داعش وذلك في سبيل تحقيق الإنتقام من مصر وخاصة بعد دور مصر الذي لعبته خلال الفترة الماضية والذي نتج عنه مقاطعة الدول العربية لقطر.

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حيث قامت القاهرة باستضافة وزراء خارجية الدول العربية الأربعة وهم ” السعودية و البحرين و الإمارات” بالإضافة إلى وزير الخارجية المصري، وذلك من أجل البحث في الرد المناسب على الدور السلبي الذي قامت به قطر في المنطقة وخاصة بعد ردها السلبي على المطالب المقدمة من قبل الدول.

كما وأضاف أيضا أن قطر قد أمدت الجماعات الإرهابية بالمزيد من الدعم المادي في سبيل القيام بالمزيد من العمليات الإرهابية وذلك لزعزعة الاستقرار في مصر و لكن القوات المسلحة لن تدع تلك الجماعات تحقق ما تطمح إليه و سَتقف لها بالمرصاد.

كما وأكمل خلال تصريحاته، أن قطر تقوم بتوفير الدعم والملجأ للإرهاب، و بالرغم من هذا إلا أن القوات المصرية قد استطاعت أن تُكبد العناصر الإرهابية الكثير من الخسائر في ظل الضربات المتتالية التي وجهتها للعناصر الإرهابية المتواجدة في سيناء، كما وأشاد بالدور العظيم الذي قامت به القبائل في سيناء ومساندتها للقوات المسلحة في دعم الإرهاب.