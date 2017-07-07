امير الكويت يرسل برقية تعزية للرئيس السيسي

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امير الكويت يرسل برقية تعزية للرئيس السيسي
اشتباكات سيناء

قام أمير الكويت صباح الأحمد الجابر ببعث ببرقية تعزية لاجل الجنود الذين استشهدوا في سيناء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، و قد عبر الامير فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لاجل ضحايا الهجوم الإرهابي الذي في جنوب حاجز أمني في مدينة رفح ، الواقعة في شبه جزيرة سيناء ، و قد أسفر الحادث عن استشهاد عدد من افراد القوات المسلحة و تمت اصابة آخرين ، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على مصابين الحادث بسرعة الشفاء.

و يذكر ان الأمير صباح الاحمد الجابر ، اعلن عن استنكار دولة الكويت للحادث الارهابي و ايضا إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الارهابية الشنيعة التي تقوم باستهداف زعزعة الأمن و الاستقرار في البلد الشقيق و التي تتنافى مع جميع الشرائع و القيم الإنسانية.

و الجدير بالذكر ان ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قام ايضا بارسال برقية تعزية مماثلة ينعي فيها الشهداء المصريين ، و يتمنى شفاء المصابين بها ، و قد استنكر هو ايضا العمليات الارهابية التي تتم في مصر ، بما فيها من مخالفة للشرائع والامن والسلم في المجتمع ، و قد اعلن ذلك من خلال برقيته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

و الجدير بالذكر ان الجيش المصري كان قد اعلن في بيان له عن استشهاد اصابة 26 فرد من القوات المسلحة المصرية خلال صباح يوم الجمعة في هجمات ، تم استخدام سيارات مفخخة في بعض هذه الهجمات ضد حواجز عدة في شمال شبه جزيرة سيناء و بالتحديد بجنوب رفح .

و تم التاكيد من قبل المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عن ان الجيش المصري قام بقتل اربعين مسلحا ارهابيا ، و ذلك خلال المواجهات مع مسلحين متطرفين ، تمت في المنطقة ، و كان ذلك في المنطقة التي يوجد فيها وكر للفرع المصري التابع لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

و يذكر انه هناك نزاع دامي ما بين القوات المسلحة المصرية ، و عناصر ارهابية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي “داعش” ، في شبه جزيرة سيناء المصرية .