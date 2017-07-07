“أبو تريكة” يخرج عن صمته ويعلق على حادث رفح الإرهابي

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قام النجم “محمد أبو تريكة”، لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، مساء اليوم بالتعليق على الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء، واستهداف كمين يضم جنود مصر البواسل، حيث نفذ هذا الهجوم عدد من العناصر التكفيرية في صباح اليوم الجمعة.

قام عدد من العناصر الإجرامية باستهداف بعض نقاط التمركز التابعة إلى قوات الجيش في جنوب رفح بمحافظة سيناء، وقد نتج عن هذا الهجوم الإرهابي مقتل أكثر من 40 فرد ينتمون إلى العناصر التكفيرية بالإضافة إلى إصابة واستشهاد حوالي 26 فرد من القوات المسلحة.

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كتب نجم كرة القدم الشهير، محمد أبو تريكة، بعد حادث رفح اليوم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، تدوينة قصيرة معلقًا فيها الحادث، حيث قال “أن الدفاع عن الوطن والأرض له تضحياته، فهناك من يدفع الدماء وحياته في سبيل ذلك”، وتابع في تدوينته القصيرة قائلاً: “وجنود مصر مثال علي ذلك رحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته”.

جدير بالذكر أن الهجوم الإرهابي الغاشم لم يكن الأول من نوعه والذي يستهدف قوات وأبناء مصر البواسل، حيث شهدت رفح هجوم إرهابي جديد اليوم الجمعة، وكان هدفه ضرب كمين لقوات الجيش موجود فى جنوب رفح بمحافظة سيناء، وقد نتج عن هذا الحادث استشهاد عدد من أبناء مصر البواسل ضحية فداء لتراب بلادنا الحبيبة، وقد قامت القوات بتمشيط المنطقة من أجل البحث عن أي عناصر إرهابية أخرى.