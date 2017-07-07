سؤال وجواب عن كيفية حجز قطعة أرض ضمن أراضى الإسكان الـ 28 ألفا

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تعرف علي خطوات حجز قطعة أرض ضمن أراضي وزارة الإسكان الـ28 ألف التي أعلنت عنها وزارة الإسكان سابقا وتعتبر هذه الأراضي خاصة بمختلف الشرائح، في معظم المدن الجديدة، وتتراوح مساحات هذه الأراضي بين 209 متر وحتى 1500 متر ، وسوف يتم طرح كراسات الشروط في جميع فروع بنك التعمير والإسكان اعتبارا من اخر شهر يوليو الجاري، وتتضمن القرعة العديد من الأراضي بجانب أراضي الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى أراضي مميزة وأراضي أكثر تمييز.

ماهي المدن الجديدة التي تتضمنها القرعة ومميزات الحاجزين ؟

المدن الجديدة التي تتضمنها القرعة القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور والشروق، الشيخ زايد، العاشر من رمضان، الخامس عشر من مايو ، مدينة بدر ،والمنيا الجديدة،برج العرب الجديدة،سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، هذا وتقدم وزارة الإسكان للحاجزين العديد من المميزات والنماذج المعمارية بكافة رسوماتها التنفيذية وكل ما تستلزمه التراخيص.

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كم عدد الأراضي التي تم طرحها بالنسبة لأراضي الإسكان الاجتماعي؟

سوف تطرح وزارة الإسكان الاجتماعي عدد 12721 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، وعدد هذه القطع 415 قطعة بمدينة العبور، 1172 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة،1177 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان،181 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة،401 قطعة أرض بمدينة بدر، 1058 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، 1311 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، 880 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، 3620 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، 227 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، 2279 قطعة أرض بمدينة السادات.

ماهو نظام السداد؟

في البداية يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي، وسوف يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة 25% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن بدون فوائد والأقساط تكون علي ثلاثة أقساط سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، ولا يقل مقدم الحجز عن 50% من القيمة الإجمالية لقيمة الأرض.

كم عدد القطع التي سوف يتم طرحها بالنسبة لأراضي الإسكان المتميز؟

706 قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر، و 83 قطعة أرض بمدينة بدر، 732 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، 274 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، 520 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، 521 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، 981 قطعة أرض بمدينة السادات، 912 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، 177 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، 698 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، 497 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، 647 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، 625 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة.

عدد قطع وأسماء المدن التي تتضمنها القرعة بالنسبة لمحور الأراضي الأكثر تميزاً

649 قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر، 41 قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، 16 قطعة أرض بمدينة الشروق، 5 قطع أرض بمدينة دمياط الجديدة، 2051 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، 380 قطعة أرض بمدينة العبور، 80 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، 6 قطع اراضي بمدينة بني سويف الجديدة.