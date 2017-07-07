تعرف على حقيقة المقطع الصوتي الذى نسب إلى أركان حرب “أحمد المنسي”

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خرجت بعض المصادر مساء اليوم من أجل الكشف عن حقيقة التسجيل الصوتي الذي قد نسب مؤخرًا إلى العقيد أركان حرب أحمد المنسي، الذي استشهد اليوم في هجوم رفح والذي قام به عدد من المسلحين على أحد الكمائن الموجودة في محافظة سيناء.

ورد أن العقيد أحمد المنسي هو قائد الكتيبة التي تحمل رقم 103 صاعقة، وقد أعلنت القوات المسلحة عن استشهاده اليوم الجمعة وهو بصحبة أفراد الأأمن اثناء محاولتهم للتصدي للاعتداء الذي جري على منطقة الارتكاز الأمني التابعة إلى مدينة رفح.

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أكدت القوات المسلحة عبر وسائل الإعلام أنه قد نتج عن هجوم رفح استشهاد وإصابة 26 من أبناء وأبطال القوات المسلحة، كما ورد بالبيان أنه قد تمكن رجال الأمن من تصفية أكثر من 40 فرد ينتمون جميعًا إلى العناصر الإرهابية.

ذكر المصدر في تصريحاته إن المقطع الذى قد انتشر فى خلال الساعات القليلة الماضية والذي قد نسب إلى العقيد أحمد المنسي هو مفبرك وغير صحيح، كما طالب المصدر وسائل الإعلام المصري أن تقوم بتحري الدقة قبل أن تقوم بنشر مثل هذه المقاطع.

وجدير بالذكر أن المقطع الذي نشر كان يخص العمليات التي يقوم الجيش المصري بتنفيذها ضد العناصر التكفيرية في هجومه على محافظة سيناء، وقد ورد أنه قد قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو تسجيلي يحمل صوت الشهيد بإذن الله عقيد أركان حرب أحمد منسي، والذي قد أعلن أنه قائد كتيبة 103 صاعقة.