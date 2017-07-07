بعد هجوم سيناء.. “سامي عنان” يخرج ببيان هام معلقًا على الأحداث

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أكد الفريق سامي عنان، خلال البيان الرسمي الذي أعلن عنه منذ قليل، أنه يستنكر هذا حادث رفح جملة وتفصيلاً حيث نشر عنان تصريحاته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقام الفريق سامي عنان ينعي شهداء الوطن والجيش وأبناء القوات المسلحة، كما داعياً الله عزل وجل في بيانه لكي يحفظ مصر وشعبها ويحافظ على أبنائها من قواتها المسلحة.

وقد ورد في نص البيان الرسمي الذي أذاعه الفريق سامي عنان: “أن الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم واستشهد فيه 26 ضابط وجندي، والعمل الإرهابي الخسيس الذي استهدف الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة ١٠٣حرس حدود”، وتابع عنان في تصريحه قائلاً: “وجنوداً لقواتنا المسلحة وأسفر عن استشهاد وإصابة بعضاً منهم، ينهض دليلاً واضحاً ومؤكداً علي سفاله ودناءة ووضاعة وخسة من نفذوا وقاموا بهذا العمل الجبان القذر”.

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وأكمل الفريق مستنكرًا هذا الهجوم، حيث قال: “إن هذا الحادث المؤلم الذي تدينه جميع الأديان السماوية وتجرمه الإنسانية والبشرية قاطبة”، وأضاف في بيانه: “يرسل إنذاراً بأن قوي الشر لا تريد للبلاد استقراراً وتقدماً”.

وقد أكمل سامي عنان في بيانه قائلاً: “إن القوات المسلحة المصرية التي وهبت نفسها فداءً لشعبها ووطنها، آلت علي نفسها أن تقف بقوة وصلابة في وجه قوى الظلام والجهل والتخلف”، وتابع حديثه: “وأن مثل هذه الأعمال الدنيئة لن تزيدها إلا إصراراً وثباتاً علي مواجهتها بكل شجاعه وبساله”.

وأردف فى حديثه قائلاً: “وأن تضحي بالغالي والنفيس حفاظاً علي مصر، وشعبها العظيم”، وختم عنان حديثه قائلاً: “رحم الله الشهداء، وعجل بشفاء الجرحى والمصابين.. وحفظ مصر .. وشعبها وقواتها المسلحة”.