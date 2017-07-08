بدء عمليات حفر أكبر بحيرة فى البحر الأحمر للحماية من أخطار السيول

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صرحت الصفحة الرسمية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، عبر موقع التواصل “فيس بوك”، بدء العمل فى حفر أهم وأكبر البحيرات الصناعية التي سوف تقام في الصحراء الشرقية، وإجراء عمليات نزع الطبقة السطحية، بهدف الوقاية من أضرار السيول.

أعلنت الصفحة الرسمية عن بدء تحديد أركان البحيرة “ب1” : “البدء بتحديد أركان البحيرة “ب 1″، فى وادى حوضين بالشلاتين،”، وعن عمليات تنفيذ البحيرة نشرت: “ويجرى حاليا تمهيد الطرق وإزالة الطبقة السطحية تمهيدًا لبدء أعمال الحفر البحيرة العظيمة”.

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نشرت الصحيفة الرسمية معلومات عن حجم وأهمية البحيرة: “تعد من أكبر البحيرات الصناعية فى الصحراء الشرقية”.

كما أكملت الصفحة الرسمية تصريحاتها عن ما تساهم به البحيرة: “من المقرر أن تساهم بشكل كبير فى تنمية منطقة شلاتين، وخاصة وادى حوضين”، كما أضافت الصحيفة الرسمية عن المساهمات التي سوف تقدمها البحيرة: “وتساهم مع شقيقتها البحيرة “ب 2″، وسد وادى حوضين العملاق فى دفع عجلة التنمية والحماية من أخطار السيول بالمنطقة”.

أفاد المنشور الخاص بمحافظة البحر الأحمر: “هذه المشروعات العملاقة هى ثمرة لجهد مشترك بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الموارد المائية والرى”، وتقوم الشركة الوطنية للتوريدات والمقاولات بتنفيذ البحيرة ضمن مشروع كبير.

الهدف من المشروع تنفيذ التوجيهات العليا للهيئات السياسية من أجل وقاية مدن البحر الأحمر من أضرار السيول، سير حركة التنمية المستمرة فى هذا الإقليم الغالي على مصرنا العزيزة.