عاجل : تنظيم داعش يعلن مسؤليته عن هجوم رفح الارهابي

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قام تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي “داعش” بأعلان مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي ، ذلك الذي حدث في شبه جزيرة سيناء و شهدته مدينة رفح في الواقعة في محافظة شمال سيناء .

و الجدير بالذكر ان هذا الهجوم الارهابي قد أسفر 26 من أبطال القوات المسلحة المصرية ما بين شهداء و مصابين ، و جاء ذلك وفقا لما قامت بنقله قناة ” سكاي نيوز عربية ” ، و عن وكالة رويترز.

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و يذكر ان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية ، العقيد تامر الرفاعي ، قد قام بالاعلان في بيان له أن عدد الشهداء والمصابين في الجيش هو 26 جنديًا.

و قد قامت القوات المسلحة المصرية بتمشيط المنطقة عقب الهجوم الارهابي ، و استطاعت ان تقتل 40 من عناصر التنظيم الارهابي الموجودين في مصر.

و الجدير بالذكر ان القوات المسلحة المصرية قد واجهت الارهابيين اكثر من مرة في شبه جزيرة سيناء ، في معارك دامية بين الطرفين ، استشهج على اثراها عدد كبير من الجنود المصريين خلال تصديهم للارهاب