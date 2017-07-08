عاجل : ينفي صحة التسجيل الصوتي الذي تم نشره أثناء النزاع لأحد الشهداء

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قام المتحدث العسكري ، العقيد تامر الرفاعي ، بالاعلان عن ان التسجيل الصوتي الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ، و تم النشر من قبل رواد هذه المواقع انه للشهيد المقدم أحمد صابر المنسي ، قائد الكتيبة 103، صاعقة ، بأنه امر غير صحيح و ان التسجيل ليس له ، و و ان الرائد لم يسجل هذا التسجيل اثناء الاشتباك مع العناصر التكفيرية برفح.

و الجدير بالذكر انه تم هذا الاشتباك في صباح يوم الجمعة في جنوب مدينة رفح ، الواقعة في محافظة شمال سيناء ، و قد نتج عنه استشهاد و اصابة 26 فردا من القوات المسلحة المصرية ، وكان احد هؤلاء الشهداء المقدم احمد صابر منسي ، قائد الكتيبة 103 ، صاعقة .

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و يذكر ان هذا الحادث ليس الاول في مصر ، حيث ان شبه جزيرة سيناء ، كانت قد شهدت الكثير من النزعات الدامية بين القوات المسلحة المصرية ، و عناصر التنظيم الارهابي “داعش ” الذي اعلن مسؤليته عن هذا الحادث ايضا.