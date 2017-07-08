عاجل.. وفاة رئيس الوزراء الأسبق “كمال الجنزورى” عن عمر يناهز 83 عاماً

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توفى من قليل رئيس الوزراء الأسبق “كمال الجنزوري”، عن عمر يناهز 83 عامًا.

وكان ” الجنزوري” قد ولد بمحافظة المنوفية فى 12 يناير عام 1933، وتولى رئاسة وزراء مصر في الفترة من 4 يناير 1996، إلى يوم 5 أكتوبر 1999، ثم عاد ليتولى نفس المنصب مرة أخرى بتكليف من المجلس العسكري، بتاريخ 25 نوفمبر 2011 ، وعرف عنه أنه كان وزير الفقراء لما شهدته مصر من مشاريع كبيرة لدفع عجلة الانتاج فى كل المجالات .

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وكانت آخر ما علق عليه رئيس وزراء مصر الأسبق، هو وصفه لثورة 30 يونيو بأنها ثورة شعب على كل ما هو سيء لتحقيق ما يتمناه ويأمل فى تحقيق هذا الشعب، وتوجه بالتحية للشعب المصري قائلاً : “هذا الشعب الذي تحمل ومازال يتحمل سيجني ثمار تحمله قريبا”.

وفي تصريحات إعلامية له ، وجه الجنزوري التحية للجيش والشرطة نظراً لتحملهم العبء الأكبر والضغط وكانوا الداعم الأساسي لنجاح ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو .