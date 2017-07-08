أخبار الطقس اليوم السبت 8 /7 /2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في البيان الصادر عن حالة طقس اليوم أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية لموجة حارة جديدة كما أعلن الأرصاد حيث يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على مدن السواحل الشمالية ويصبح الطقس حار خلال ساعات اليوم على باقى أنحاء الجمهورية، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ويصبح الطقس لطيف ليلا على أغلب المحافظات، كما يتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال ساعات النهار على شمال البلاد.

أكد خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى على الشبورة المائية في ساعات الصباح على شمال البلاد وعن حركة الرياح توقعت الأرصاد أن يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما ورد أنه سوف تنشط الرياح على محافظات الغرب في بعض الأوقات.

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أكدت الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة كلاً من البحر المتوسط والبحر الأحمر يتوقع أن تكون معتدلة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج في ساعات النهار ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح عليهما ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وقد صرح الأرصاد في البيان الصادر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر، وكانت كالتالي:

القاهرة 25 37

الإسكندرية 24 31

مطروح 23 31

بورسعيد 25 32

دمياط 24 32

بلطيم 24 33

الإسماعيلية 21 38

السويس 22 38

طابا 22 35

الطور 26 36

العريش 24 33

نخل 20 35

شرم الشيخ 28 38

رفح 23 32

مرسى علم 29 35

الغردقة 29 37

كاترين 20 33

الفيوم 24 37

رأس سدر 24 37

سيوة 23 37

المنيا 24 37

أبوسمبل 25 38

سوهاج 25 37

الأقصر 25 38

وسط الدلتا 24 35

أسيوط 24 37

الوادى الجديد 26 38

قنا 27 38

أسوان 27 39

شلاتين 28 39

حلايب 30 38

نويبع 27 37

السلوم 21 33.