السعودية تؤكد وقوفها بجانب مصر ضد الإرهاب

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قام ولي العهد ،الأمير “محمد بن سلمان” و خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبد العزيز” بإرسال بإرسال خالص الأسى والحزن في برقيتي عزاء مقدمتان إلى الرئيس السيسي فيما يتعلق بالضحايا التي سقطت نتيجة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها منطقة شمال سيناء أمس و الذي نتج عنه الكثير من القتلى والجرحى.

و قام الحساب الرسمي التابع للخارجية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بنشر نص البرقية المقدمة من قبل الأمير السعودي وهو ” أن نبأ التفجيرين الإرهابيين اللذين قد حدثا في منطقة شمال سيناء أمس الجمعة قد أصابا خادم الحرمين الشريفين بكامل الأسى والحزن.

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وأضاف أن السعودية وشعبها تدين وبشدة العملين الإرهابيين اللذين قد تسببا في سقوط الكثير من القتلى، كما وأكد خادم الحرمين الشريفين وقوف السعودية وشعبها بجانب الشعب المصري في المحنة التي يمر بها ووقوفها في وجه كل من يحاول الإضرار بأمن البلاد واستقرارها.

كما واختتم خادم الحرمين الشريفين البرقية التي أرسلها إلى السيسي بتَقديمه خالص العزاء من السعودية وشعبها إلى السيسي وأسر الضحايا الذين وقعوا نتيجة الحادث الإرهابي، كما ورجا الله أن يلهمهم خالص الصبر والسلوان، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين في تلك التفجيرات، واختتم البرقية بالدعاء لمصر وشعبها بأن يحفظها الله من كل سوء ومكروه وأكد على وقوف السعودية وشعبها في وجه كل من يحاول النيل من أمن البلاد واستقرارها.