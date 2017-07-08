ننشر تفاصيل أكبر عملية طرح أراضي استثمارية بـ23 مدينة جديدة من وزارة الإسكان

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان صادر له مؤخرًا عن تفاصيل أكبر عملية أراضي إستثمارية من المقرر أن تطرحها وزارة الإسكان في مصر، حيث ورد أنه سوف يتم طرح عدد 86 قطعة أرض من قبل الوزارة في الفترة المقبلة.

ورد أن أراضي الإسكان جاءت بمساحات مختلفة حتي تهدف الوزارة من خلال طرحها إلى إقامة عدد من المشروعات العمرانية المتكاملة، حيث أكدت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الأراضي سوف يتم طرحها بـ3 أنظمة متباينة، وهي كالتالي: “النظام الاول سوف يشمل 59 قطعة أرض منهم بحيث يكون بيعها بنظام السعر المحدد، بينما النظام الثاني سوف يكون لـ 14 قطعة منهم بنظام المظاريف المغلقة، وقد أعلنت الوزارة عن النظام الثالث سوف يكون عن 13 قطعة ايضًا سوف يتم بيعها بنظام الشراكة”.

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وقد أضاف وزير الإسكان فى بيان صادر له، أنه بخصوص القطع المطروحة التي تم الإعلان عنها سوف يتم طرحهم في 23 مدينة جديدة، وهى: القاهرة الجديدة، والشروق، والشيخ زايد وامتدادها، والعبور، وبدر، و6 أكتوبر، وجنوب مارينا، وقنا الجديدة، والسادات، ودمياط الجديدة، وغرب قنا، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، و15 مايو، وأسوان الجديدة، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، وأخميم الجديدة، وغرب أسيوط/ ناصر، وأسيوط الجديدة، والقرى السياحية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى في بيانه أن هذه الأراضي التي يتم طرحها جاءت بناءًا على رغبة الوزارة في إطار خطتها المقررة لتنمية وتطوير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل الحصول على المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.