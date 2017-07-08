سلطات مطار القاهرة الدولي تلغي إقلاع 5 رحلات لعدم جدواها اقتصاديا

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قامت السلطات التابعة لمطار القاهرة الدولي اليوم بإلغاء عدد من الرحلات التابعة لها و التي يبلغ عددها 5 رحلات، وكان السبب وراء إلغاء تلك الرحلات الخمسة وفقا للتصريحات الصادرة من السلطات هو عدم جدوى تلك الرحلات اقتصاديا بالإضافة إلى القلة الشديدة في عدد الركاب على تلك الرحلات.

و خلال التصريحات التي قامت بها المصادر الملاحية التابعة للمطار، أن السلطات التابعة لمطار القاهرة الدولى قد تلقت اخطَارين في المرة الأولى من قبل الشركة المصرية العالمية للطيران والتي قررت من خلال الإخطَارين أن تقوم بإلغاء الرحلة رقم 104 والتي كانت متجهة إلى الطائف، بالإضافة إلى الرحلة رقم 484 والتي كانت متجهة إلى القصيم.

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بعدها تلقت السلطات إخطار آخر والذي كان ينص على إلغاء الرحلة رقم 161 والتي كانت متجهة إلى الخرطوم، كما وتلقت السلطات إخطار فيما بعد يفيد بإلغاء الرحلة رقم 113 والتي كانت متجهة إلى الخرطوم وبعدها جاء الإخطار الأخير والخاص بإلغاء إقلاع الرحلة رقم 475 و التي كانت متجهة إلى جدة.

الجدير بالذكر أن السبب وراء إلغاء الرحلات الخمسة قد جاء في الإخطارات التي قد تم إرسالها بأن تلك الرحلات لا جدوى إقتصادية منها بالإضافة إلى القلة الشديدة في عدد الركاب.

كما وقد تم تنسيق سفر الركاب القلائل على تلك الرحلات من قبل سلطات المطار على مجموعة أخرى من الرحلات وذلك بعد قرار إلغاء الرحلات الخاصة بهم.