الأسبوع الجاري يشهد افتتاح 4 محطات وقود في السويس والصعيد

Advertisements

أعلن رئيس شركة مصر للبترول، المهندس “محمد شعبان” خلال تصريحاته قيام شركة مصر للبترول خلال النصف الأول من الشهر الجاري بافتتاح عدد 4 محطات تموين للسيّارات في منطقة الصعيد والسويس.

كما وأضاف “محمد شعبان” خلال تصريحاته أن أعمال تطوير مجموعة كبيرة جدا من محطات تموين السيارات قد بدأتها الشركة ضمن مشروع لها منذ بداية العام الجاري، هذا بجانب أنها تقوم بالعمل على تأسيس مجموعة أخرى من المحطات، ويقع هذا ضمن محاولاتها توفير كافة احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية.

Advertisements

وأضاف أن شركة مصر للبترول قد نجحت في افتتاح محطة لتَمويل السيارات في منطقة الإسماعيلية وذلك بعد الانتهاء من تطويرها بشكل كامل وكان هذا خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

و أضاف أيضا في نهاية التصريحات التي قام بها أن الشركة تهدف ضمن مشروعها إلى إنشاء عدد من محطات التمويل يصل إلى 60 و بالتالي فإن عدد محطات التمويل التابعة للشركة يصل إلى 1340، وأكد على أنه في ظل وجود منظومة الكروت الذكية فإن الشركة تضمن استمرار تمويل المحطات البالغ عددهم 1300 محطة بشكل مستمر وبدون انقطاع.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للبترول هي واحدة من أهم و أكبر الشركات التي تقوم على تسويق المنتجات البترولية، وكانت بدايتها في عام 1911 حيث تم إنشائها وقتها تحت اسم شل مصر ليمتد، كما وقد تم تمصي تلك الشركة في عام 1964.