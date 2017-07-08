الجنزوري يخرج لينفي خبر اغتياله ويؤكد مباشرته لعمله بشكل طبيعي

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قام مستشار رئيس الجمهورية ” كمال الجنزوري” خلال مجموعة من التصريحات بنفي ما تم تداوله عن وفاته خلال مجموعة من المواقع الإخبارية وأيضا صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك وتويتر، و أكد خلال التصريحات أن مباشرته لعمله تسير بشكل طبيعي و أنه في مكتبه الخاص به في شيراتون.

كما وأضاف خلال التصريحات التي قام بها، أن هذه المرة هي السادسة والتي يشيع فيها الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خبر اغتيالي، كما أنه لا يعرف ما هو السبب وراء اختياره هو تحديدا لمثل هذا النوع من الشائعات والتي تسببت في ورود ما يصل إلى ألف إتصال منذ منتصف الليل وحتى الآن.

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كما وختم الجنزوري تصريحاته الخاص بتوجيه رسالة إلى مروجي الشائعات، أنه يناشدهم الدقة والتحري عن صحة الأخبار التي يقوموا بنشرها، إذ أن الجميع لهم أقارب وأصدقاء يصيبهم القلق عليهم من تلك الشائعات التي تقوموا بنشرها، هذا بجانب أن مثل تلك الأخبار لا تعد سبق صحفي يعتد به وإنما لها تأثير سلبي على حياة أسرة بأكملها.

وكان قد انتشر خبر اغتيال الجنزوري خلال الساعات الأولى من فجر اليوم بواسطة الكثير من المواقع الإخبارية وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك وتسبب هذا في إحداث ضجة كبيرة جدا في الإعلام، إلا أنه لم يتم التوصل إلى من أطلق مثل تلك الشائعة.