الكهرباء تنفي علاقتها بتحديد أسعار “رسوم القمامة”

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قام المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أيمن حمزة، بالإعلان عن دور شركات توزيع الكهرباء في تحديد قيمة رسوم القمامة التي تفرضها الدولة على المواطنين بجميع محافظات مصر.

حيث أعلن الدكتور أيمن حمزة، في تصريحاته أن وزارة الكهرباء والطاقة تتولى فقط مسؤولية تحصيل رسوم تجميع القمامة والتي يتم تحصيلها من داخل المنازل بجميع المحافظات، حيث يتم تنفيذ هذه العملية مع تحصيل فاتورة الكهرباء الشهرية كما هو معتاد.

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أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يوجد بند خاص في فاتورة الكهرباء يطلق عليه بند “رسوم نظافة”، حيث تقرر في وقت سابق إضافة هذا البند إلى فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لكي يسهل تحصيلها من المواطنين وعدم إضافة عبء جديد على الدولة في كيفية تحصيل هذه المبالغ المالية التي تضاف إلى رصيد الميزانية العامة.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي على أن هذه المبالغ يتم توريدها بشكل مباشر بعد التحصيل عليها إلى المجلس المحلى، حيث ورد في تصريحات الدكتور “أيمن حمزة” الصحفية، أنه في الوقت الحالي يقتصر دور وزارة الكهرباء في تحصيل الرسوم ولا علاقة لها بأي طريقة بعملية تحديد قيمة رسوم النظافة سواء كانت هذه القيمة بالزيادة أو النقصان.

وعن المسؤول رسميًا عن تحديد قيمة رسوم النظافة أكد حمزة في تصريحاته إلى أن المسؤول عنها هو المحليات، وتقوم بعد تحديدها لهذه المبالغ بإبلاغ قطاع الكهرباء والطاقة لكي يتم إضافة هذه المبالغ على الفاتورة ويعمل على تحصيلها.