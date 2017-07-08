بالفيديو: الشهاوي يشير بأصابع الاتهام إلى قطر وحماس في حادث رفح الإرهابي

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أعلن مستشار كلية القادة والأركان، اللواء “محمد الشهاوي” أن القوات المسلحة على درجة عالية من الاستعدادات القتالية والكفاءة والذي برهن ذلك هو الحادث الإرهابي الذي تعرضت له منطقة رفح فجر الجمعة.

و خلال التصريحات التلفزيونية التي قام بها الشهاوي والتي كانت خلال برنامج “8 الصبح”، أن ذلك الهجوم نتج عنه قَتل نحو 40 من العناصر التكفيرية بالإضافة إلى العربات التي تم تدميرها والتي وصلت إلى 6 عربات.

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وأكمل تصريحاته أن تلك العمليات الهجومية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية هي بمثابة دليل تقدمه العناصر الإرهابية للدول الممولة لها، وتعد تلك إشارة إلى دولة قطر تخبرها الجماعات الإرهابية خلالها أنها تقف بجانبها في أزمتها الراهنة.

وشهدت منطقة الشيخ زويد هجوم من قبل القوات المسلحة قبل الحادث بنحو أسبوع، حيث استهدفت القوات المسلحة 26 من العناصر الإرهابية وخاصة بعد المعلومات التي تسربت والتي تفيد بعزم العناصر الإرهابية شن هجوم في المنطقة.

وأكد الشهاوي خلال تصريحاته على وقوف قطر وراء دعم الجماعات الإرهابية، وذلك بعد إنفاقها نحو 56 مليار جنيه من أجل تقديم التدريب والتسليح اللازم لتلك الجماعات، و أن البلاد قد شهدت نحو 1329 عملية إرهابية منذ فترة 30 يونيو لعام 2013.

وقامت القوات المسلحة في طريقها للتصدي للإرهاب بالقضاء على نحو 3950 نفق وكان هذا على شريط الحدود مع غزة بنحو 14 كيلو متر.

كما وأكد في نهاية تصريحاته التورط الكامل لحماس في تلك العمليات الإرهابية، وتلوث أصابعها بدماء الأبرياء ممن سقطوا إثر هذه العمليات الإرهابية.