عاجل: السيطرة على حريق بشيراتون المنتزه بالإسكندرية

أعلنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية عن تمكنها من الحريق الذي نشب منذ قليل فى فندق شيراتون المنتزه والذي يتبع منطقة المندرة الموجودة شرق الاسكندرية.
ورد في تصريحات الحماية المدنية أنه لم يسفر عن هذا الحادث وقع أي إصابات أو وفيات حيث انتقلت القوات فور ورد البلاغ الرسمي إلى مقر الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق.
جدير بالذكر أنه قد انتقلت إدارة الحماية المدنية التابعة إلى مديرية أمن محافظة الإسكندرية برئاسة السيد اللواء فؤاد الغنيمي فور ورود البلاغ الذي مفاده وقوع حريق في شيراتون المنتزه، وكثفت قوات الحماية المدنية جهودها من اجل السيطرة على الوضع وإخماد النيران من قبل أن تصل إلى باقي المكان وتم إطفاء النيران.
تقوم الآن النيابة الهامة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التعرف على أسباب الحريق والوقوف على مدى خطورته وملابسات الحادث بشكل عام.
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