محافظ الشرقية يعلن عن وصية شهيد رفح العقيد “أحمد منسي”

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قام محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، بتقديم تعازيه الحارة إلى أبناء الشعب المصري في مصابهم الذي لحق بهم يوم أمس، والذي هاجم فيه مجموعة من العناصر الإرهابية على أحد الكمائن المتمركزة في رفح وأدي الحادث إلى استشهاد وإصابة اكثر من 26 من ابناء القوات المسلحة.

أكد السيد المحافظ في تصريحاته على أن محافظة الشرقية قد فقدت يوم أمس العقيد أركان حرب أحمد منسي، بالإضافة إلى النقيب أحمد عمر الشبراوي، وكان معهم المجند أحمد محمد علي نجم، حيث راحوا جميعًا ضحية هذا الإعتداء الغاشم.

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ذكر السيد المحافظ في مداخلة هاتفية أجراها معه برنامج “هذا الصباح”، اليوم السبت، وتم إذاعته عبر القناة الفضائية “أكسترا نيوز”، أن محافظة الشرقية تفتح احضانها أمام أبنائها الشهداء وأنها ليست المرة الأولى التي يستشهد فيها ابناء الشرقية دفاعها عن تراب مصر الغالي وفداءًا للوطن، وقد تقرر أن يتم إطلاق أسماء الشهداء في الفترة المقبلة على بعض المنشآت العامة.

من جهة أخرى، ورد أن جِنازة العقيد أحمد منسي قد تقرر أن تخرج من مدينة العاشر من رمضان، وتحديدًا عقب صلاة الظهر، حيث تخرج من مسجد التوحيد.

وعن وصية الشهيد كانت في أن يدفن في مدينة العاشر من رمضان، حيث شعر الشهيد بقرب أجله أوصى أهله أن يشيع جثمانه بعد استشهاده ويدفن فى مسقط رأسه وتم تنفيذ وصيته.

كما ورد أن جنازة النقيب “الشبراوي” سوف تخرج من مسقط رأسه في الزقازيق، بالإضافة إلى أن جنازة المجند أحمد نجم من المقرر لها أن تخرج من مدينة الحسينية.