“فودافون مصر” تعلق على تغيير “فودافون قطر” اسم شبكتها

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صرح بعض المسؤولين من داخل شركة فودافون مصر، أن القرارات الأخيرة التي قد صدرت من شركة فودافون قطر بوجه عام والتي اختصت بتغيير اسم شركة “فودافون قطر” وهو الاسم المحدد الذي من المفترض أن يظهر على شاشة أجهزة المحمول عند العملاء بأسم امير قط لا تعبر عن توجهات الشركة الأم والعالمية “فودافون” كما أنها لا تمثل أراء ولا توجهات شركة فودافون مصر بوجه خاص.

من جهة أخرى، أكدت شركة فودافون مصر أن الشركة القطرية تعكس توجهات الحصة الحاكمة في قطر والتي تتبع فودافون بوجه عام، حيث يمثلها عدد من المؤسسات القطرية التي تملك نصيب كبير في أسهم الشركة القطرية.

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ورد في بيان شركة فودافون مصر: “الحصة الحاكمة من شركة فودافون قطر يمتلكها مستثمرين قطريين”، وأكمل البيان: “ما بين رجال أعمال و الأسرة القطرية الحاكمة وذلك بنسبة 70%”.

وعن تغيير اسم الشركة، أكدت فودافون مصر أنه توجه عام قامت به شركات الاتصالات التابعة إلى دولة قطر، حيث قامت ايضًا شركة “أوريدو”، بتغيير أسمها كما أن هذا القرار هو قرار “محلي” يخص قطر وحدها ولا علاقة له بفودافون مصر بها.

كما أكدت شركة فودافون مصر في بيانها على اهتمامها الدائم لعملائها الحاليين والجدد في مصر، وأضافت أنها تحرص دائمًا على إرضائهم وتسعى دائمًا إلى تقديم خدمات جديدة ومتميزة لجميع العملاء بالبلاد لكي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم بالشركة .