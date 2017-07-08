الدقهلية تشيع جثامين شهدائها الثلاثة ظهر اليوم

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وصلت الجثامين الثلاثة للشُهداء إلى مسجد النصر الكامن في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حتى تتم صلاة الجنازة على الشهداء الثلاثة ومن ثم يقوم أبناء المحافظة بالوداع الأخير لأبناء المحافظة الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي الأليم في رفح شمال سيناء، والذي وقع فجر الجمعة خلال محاولة القوات المسلحة التصدي للعناصر التكفيرية التي استهدفت نقاط التمركز في المنطقة.

وكان استقبال الأهالي للشهداء أمام المسجد هتافات أن” لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله “وما بين هتافات أخرى مثل ” يا نجيب حقهم يا نموت زيهم” و “الشعب يريد إعدام الإخوان”.

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و كانت الجنازة تضم مجموعة من القيادات و المناصب الرفيعة في الجيش والشرطة على رأسهم السيد اللواء مساعد وزير الداخلية و الدكتور”أحمد الشعراوي” محافظ الدقهلية، بجانب مجموعة أخرى من القيادات التنفيذية وكذلك القيادات في الجيش وذلك لأداء صلاة الجنازة.

راح ضحية للحَادث الإرهابي الأليم الذي وقع في شمال سيناء فجر الجمعة ثلاثة من خيرة أبناء محافظة الدقهلية، وهم الشهيد “على على على السيد” التابع لقرية الدغايدة مركز الجمالية، والشهيد ” محمد صلاح الدين عرفات”، ابن قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، بجانب الشهيد “محمد محمود محسن” وهو ابن قرية كفر النعيم التابع لمركز ميت غمر، و قد تم تشييع جنازة الشهداء الثلاثة من مسجد النصر التابع للمنصورة ظهر اليوم، وسط الكثير من الأسى والحزن والألم.