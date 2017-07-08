اليوم بدء قبول طلبات التضامن بين الشركات المنفذة لرحلات الحج وحتى 15 يوليو الجاري

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قامت غرفة شركات السياحة اليوم بإعلان فَتحها باب طلبات التضامن مع الشركات المنفذة الخاصة برحلات الحج لعام 1438 هجريا، و من المقرر أن يستمر قبول الطلبات حتى تاريخ 15 من يوليو الجاري، ويرجع هذا إلى رغبتها في توفير الفرصة الكافية للشركات لتقوم برفع صور التضامن المعتمدة من قبل الغرفة على الموقع التابع لوزارة السياحة.

كما تقدمت الغرفة بإخطار للشركات السياحية وأكدت فيه أن عدد الحجاج لا يجب أن يكون أقل من 50 حاج في التضامن بالنسبة للمستوى الواحد، كما أنه يجب أن يكون التضامن ما بين المستوى الاقتصادي أو البري وكذلك بين المستويين 4 أو 5.

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و شمل الإخطار الموجه من الغرفة أيضا، أن الشركة التي تقوم بعمل تضامن مع مجموعة من الشركات وتشمل مستويات مختلفة، فإنه يجب أن تقوم بتحديد إحدى الشركات لتكون هي رأس التضامن الفرعي من بين الشركات التي تم اختيارها، هذا بجانب أن المقدمات التي يتم تقديمها من قبل الحجاج الناجحين كجِدية للحجز سوف يتم تقديمها للشركة رأس التضامن الأصلي وليس الفرعي.

كما وأكدت الغرفة أنها ستقوم بإعداد شيك يحتوي على مبلغ جدية الحجز الخاص بجميع الحجاج الناجحين في القرعة وذلك لتقديمه إلى الشركة رأس التضامن الأصلي وليس الفرعي، كما ومن المقرر أن يتم هذا بعد قرار إغلاق باب التضامن مباشرة، وفيما يتعلق بغير الناجحين في القرعة فإن الشركة سوف ترد لهم مبالغهم بحد أقصى بعد شهر من إعلان نتيجة القرعة.