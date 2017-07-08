عاجل : اصابة 17 في حادث انقلاب بسيناء

Advertisements

تمت اصابة 17 شخصًا في حادث اتوبيس سياحي تم انقلابه بالقرب من كمين طابا الواقع في محافظة جنوب سيناء.

و الجدير بالذكر ان اللواء أحمد طايل ، مدير الأمن بمحافظة جنوب سيناء ، قد تلقى بلاغًا من الدكتور خالد أبو هاشم ، وكيل وزارة الصحة ، بمحافظة جنوب سيناء ، و كان البلاغ يفيد بأن اتوبيس سياحي رقم “426” دقهلية ، قد تم انقلابه بالقرب من كمين طابا بمدينة طابا بماحفظة جنوب سيناء ، و يذكر انه نجم عن الحادث إصابة حوالي 17 شخصًا ، و يذكر ان أربعة أشخاص من الذين تمت اصابتهم في الحادث يحملون الجنسية الاردنية.

Advertisements

و يذكر انه تم التأكيد من قبل الدكتور خالد أبو هاشم ، وكيل وزارة الصحة ، أنه تم التوجه لمكان الحادث مباشرة 10 سيارات إسعاف و ذلك كان لاجل لنقل المصابين إلى افرب مستشفي ، و تم نقلهم إلى مستشفي طابا العام ، و يتم الان اجراء إجراءات الكشف و جميع الفحوصات الطبية اللازمة لاجلا سلامتهم.