عاجل : انفجار عبوة ناسفة بالعريش تسفر عن استشهاد شرطيين

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صرح مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية ، بإن اثنين من رجال الشرطة تم استشهدهم ، و تمت اصابة 8 مجندين و اضابطان وامين شرطة ، و ذلك بالإضافة إلى اصابة 2 من المدنيين كانوا مارين بالصدفة أثناء انفجار العبوة الناسفة بمدرعة بحي الصفا بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

و الجدير بالذكر انه تم تم نقل المصابين إلى المستشفى لكي يتلقوا ما يلزم من علاج ، وتم التاكيد من المصادر الامنية بانه تم تكثيف الاجراءات الامنية بمحيط الانفجار ، حيث يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة ، و ذلك من اجل تأكيد عدم وجود أي عبوات ناسفة اخري في المنطقة ، ولم يتم التصريح عن اسماء الشهداء بعد ، و جار التعرف عليهم.

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و الجدير بالذكر انه تم نقل جثث الشهداء إلى مستشفي العريش العسكري ، وتم ايضا نقل المصابين من قوات الشرطة إلى نفس المستشفى بينما تم نقل المدنيان إلى مستشفى العريش العام ، و تم اخطار الجهات المعنية من اجل ان تشرع في التحقيقات حول الانفجار.