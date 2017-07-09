أخبار الطقس اليوم الأحد 9/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم  بمحافظات مصر

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صرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر بخصوص أخبار الطقس اليوم، أنه يتوقع أن يسود اليوم الأحد على كلاً من السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس حار على محافظة القاهرة ومدن الوجه البحري وتستمر حالة الطقس حتى شمال الصعيد، ثم ترتفع وتصبح شديدة الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد في ساعات النهار، وتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

أكد خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية خلال اليوم في ساعات الصباح الباكر على كلاً من شمال البلاد، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظات شمال البلاد، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية ثم تنتقل وتصبح خفيفة إلى معتدلة .

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وعن حالة البحر الأحمر والمتوسط اليوم الأحد، يتوقع أن تكون معتدلة ثم ترتفع حركة الموج وتصبح ما بين متر ونصف إلى مترين بسبب إرتفاع درجات الحرارة، وعن حركة الرياح يتوقع كما ورد في بيان الأرصاد أن تكون سطحية على كلا البحرين شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات مصر، كانت كالتالي:

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 31

الإسماعيلية 24 37

السويس 23 38

مطروح 24 30

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

بلطيم 25 32

المنيا 24 38

رفح 21 32

العريش 22 35

نخل 20 36

طابا 22 35

الطور 26 35

مرسى علم 28 35

الغردقة 27 37

شرم الشيخ 29 39

سيوة 24 37

كاترين 19 32

الفيوم 24 37

شلاتين 27 41

أبوسمبل 25 39

رأس سدر 25 37

أسوان 27 41

وسط الدلتا 24 37

أسيوط 24 38

قنا 26 40

نويبع 28 38

سوهاج 26 39

الأقصر 26 41

حلايب 29 39

الوادى الجديد 25 40

السلوم 21 31