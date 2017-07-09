الكهرباء تكشف عن كيفية حساب “رسوم خدمة العملاء” بالفاتورة الشهرية

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جاء في التصريحات الصادرة من المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أيمن حمزة، أنه فيما يخص بند “مقابل خدمة العملاء” الذي يوجد في فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية والتي ترسلها الشركة إلى المواطنين بشكل شهري يتم تُحَدّيَد قيمة هذا البند فيها على حسب الاستهلاك الشهري للمواطنين، حيث تدخل ضمن السبع شرائح التي يتم من خلالها احتساب إجمالي قيمة الفاتورة.

أكد المتحدث الرسمي في تصريحه على أنه على الرغم من تحريك أسعار الكهرباء بداية من الشهر الجاري، إلى أن رسوم هذه الخدمة مازلت ينطبق عليها نفس النظام والطريقة المتبعة ولم يتم تحديد مقابل ثابت لها، حيث يتم احتسابها مقابل إصدار الفاتورة إلى المواطنين شهريًا بالإضافة إلى قيمة الكشف على العدادات وتحصيل قيمة هذه الفواتير.

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وأضاف الدكتور أيمن حمزة، فى تصريحاتٍه الصحفية، أنه من خلال احتساب قيمة رسوم خدمة العملاء يكون أعلى قيمة تصل إليها في الشريحة السابعة حيث يتحملها المواطنين الذين يرتفع استهلاكهم الشهري ويصل إلى هذه الشريحة.

من جهة أخرى تعد الشريحة السابعة هي الشريحة التي تخص الأفراد الذين يتخطى استهلاكهم الشهري للكهرباء عن ألف كيلو وات بحيث تبلغ قيمة الاستهلاك 40 جنيهًا، وبناءًا عليه يتم إضافة هذا المبلغ كرسوم على إجمالي قيمة الفاتورة.

كما أكد الدكتور حمزة، على أن أقل رسوم خدمة عملاء تقوم الشركة باحتسابها يكون على أصحاب الشريحة الأولى حيث يتم إضافة جنيه واحد فقط أثناء إحتساب بنود الفاتورة على إجمالي قيمتها.