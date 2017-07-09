عاجل: اشتعال النيران فى ماسورة غاز بمحطة أبيس بمحافظة الإسكندرية

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ورد منذ قليل، أنه قد اشتعلت النيران فى ماسورة غاز موجودة في محطة أبيس الخاصة بتوصيل الغاز إلى المنازل، والتي تتبع محافظة الإسكندرية وتحديدًا وسط المحافظة.

وقد ورد أنه قد تلقى مساعد وزير الداخلية التابع إلى أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر ، منذ قليل بلاغا رسميًا مفاده نشوب حريق كبير في أحد مواسير الغاز التي تتبع محطة أبيس والمسؤولة عن عملية توصيل الغاز إلى المنازل بالمحافظة.

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على الفور انتقلت إدارة الحماية المدنية التابعة إلى المحافظة بمعداتها إلى محل الحادث من أجل السيطرة على الحريق، وقد صرحت وزارة الحماية المدنية بأنه جارى التعامل مع الحريق.

ولم ترد حتى الآن أي تفاصيل عن أسباب اشتعال الحريق ولا عن الخسائر البشرية ولا المالية التي تسبب بها هذا الحادث.