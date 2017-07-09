مصر للطيران تُقل 2300 معتمر على متن 12 رحلة عودة من الأراضي المقدسة

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تقوم شركة مصر للطيران اليوم بتنظيم عدد من الرحلات عدد 12 رحلة اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يتم إعادة مايصل إلى 2300 معتمر اليوم من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد إنتهاء المعتمرين من أداء عمرتهم في المدينة المنورة.

وخلال التصريحات التي أعلنت عنها مجموعة من المصادر الملاحية التابعة لمطار القاهرة، أن عدد من الرحلات 8 رحلات من المقرر أن تتم اليوم من مطار جدة إلى مطار القاهرة، هذا بجانب عدد 4 رحلات من المقرر أن تسير من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة، والتي سوف يعود على متنها عدد 2300 معتمر.

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وأكدت التصريحات الصادرة من المصادر الملاحية أن كافة الرحلات اليوم من المقرر أن تشهد درجة عالية من النظام طبقا لما تقرر لها من مواعيد، كما أنه من المقرر أن لن يتم أي من التغييرات في جدول المواعيد الخاص بتلك الرحلات وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صباح اليوم.

كما أكدت التصريحات أنه من المقرر أن يصل جميع المعتمرين في المواعيد التي قد تم تحديدها للرحلات، وفقا للتصريحات التي صدرت من المسؤولين في الشركة، وذلك على متن ال12 رحلة المحددة اليوم على أن تكون عدد 8 رحلات من مطار جدة إلى مطار القاهرة الدولي وعدد 4 رحلات من مطار المدينة إلى مطار القاهرة الدولي وفقا للجدول الموضوع من قبل المسؤولين في مطار القاهرة الدولي.