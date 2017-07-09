تعرف على وحدات تراخيص المرور المتنقلة التي أنشأتها وزارة الداخلية

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قامت وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء ما يسمى بوحدات التراخيص المتنقلة، حيث تتكون الوحدة من سيارة ميني باص عدد 17 راكب والتي يرأسها أحد ضباط التراخيص، هذا بجانب مجموعة أخرى من بينهم إداري تراخيص ومراجع بالإضافة إلى مهندس فحص فني وصراف خزينة هذا بجانب عامل البصمة ومجموعة أخرى من المندوبين التابعين لشركات التأمين.

حيث تقوم تلك الوحدات بالإتجاه إلى المناطق التي يكثر بها التجمعات مثل الأندية والشركات والمصانع والنقابات وغيرها من المناطق الأخرى، و تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات التي تتعلق بتجديد التراخيص لسيارات المواطنين في تلك المناطق.

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و يأتي هذا في ظل حرص الوزارة على التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، و يتم أيضا استلام التراخيص من قبل المواطنين في ثاني يوم مباشرة وذلك حتى يتسنى للوحدة إعادة طبعها من قبل إدارة المرور، دون اللجوء إلى بذل المزيد من الوقت والجهد من قبل المواطنين للحصول على مثل تلك الخدمات.

الجدير بالذكر أن تلك الوحدات قد تم نشائِها من قبل وزارة الداخلية وفق التوجيهات التي صدرت من قبل السيد وزير الداخلية، اللواء “محمد عبد الغفار”، وفق الاستراتيجية التي تطبق في الوقت الحالي من قبل وزارة الداخلية والتي تسير وفقا لمنظومة العمل الشرطى بالمفهوم الشامل الخاص بها، و ذلك من أجل تحقيق التيسير على المواطنين وكذلك تحقيق التواصل المجتمعي و تسهيل أداء الخدمات للمواطنين.