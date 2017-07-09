بعد 10 أيام من تحريك الأسعار.. البترول تكشف عن معدل استهلاك الوقود بالمحطات

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أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، المهندس محمد شعبان، إنه بعد تطبيق الزيادة المقررة على أسعار البترول والوقود بداية من مطلع الشهر الجاري لم ترصد شركته حتى الآن أى تغييرا فى معدلات استهلاك الوقود المعتادة ولم تتأثر عملية استهلاك الوقود بالأسواق المصرية بقرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الوقود والمواد البترولية.

من جهة أخرى، قد أكد المهندس محمد شعبان، فى تصريحات صحفية، أنه فيما يخص الكميات التى اعتادت الشركة أن تقوم بضخها يوميا فى محطات الوقود المختلفة والمنتشرة علي مستوى محافظات مصر التابعة للشركة، لم يرد إليه حتى الآن أي تغير في معدل استهلاكها.

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كما أكد المهندس شعبان على أن الشركة تقوم بضخ كميات كبيرة في محطات الوقود، حيث بلغ إجمالي البنزين 80 الذي تضخه الشركة نحو 6 ملايين لتر، كما تقوم الشركة بضخ نحو 2 مليون لتر إلى المحطات من البنزين 92، وتقوم بضخ 13 مليون لتر ايضًا من السولار فيها.

وأضاف رئيس شركة مصر للبترول، في بيانه أنه بالنسبة إلى معدل استهلاك البنزين 95 يعد ضعيف جدا بالمقارنة بغيره من أنواع البنزين، وذلك على الرغم من تقارب السعر المحدد له مع غيره من فئة البنزين 92، كما أنه يعد من أنواع البنزين الأكثر جودته كما أنه يتناسب مع جميع السيارات، إلا أنه حتى الآن يعد أقل الأنواع إقبالاً.

جدير بالذكر إقبال المواطنين وأصحاب المركبات في مصر على استخدام بنزين 92 يعد بشكل مجمل انخفاض في الآونة الأخيرة عما هو معتاد بنحو 10%‏، على الرغم من زيادة إقبال المواطنين على استخدام بنزين 80 ، حيث ارتفع معدل الاستخدام ما بين 10 إلى 15 %، وقد بدأت تظهر هذه الحالات بداية من شهر نوفمبر 2016.