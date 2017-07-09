بدء فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ 15 بمكتبة الإسكندرية غدًا الإثنين

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سوف تعيش مكتبة الإسكندرية، انطلاق فعاليات احتفالات مهرجان الصيف الدولي الخامس عشر، غدًا الإثنين، والذي يمارس أنشطته حتى يوم السبت الموافق 26 من شهر أغسطس، كما تتضمن الاحتفالات مشاركة فنانين من مصر وخارجها.

صرح مدير المكتبة، الدكتور “مصطفى الفقي”، عن حجم المهرجان قائلا: “إن المهرجان يعتبر الأكبر على الإطلاق منذ نشأة المهرجان”، وعن ما تضمنته فعاليات المهرجان قال: “يتضمن أكثر من 60 فعالية فنية متنوعة بين موسيقى ومسرح وسينما ورقص”، وتزامن الاحتفال بالمهرجان مع ذكرى بمرور 15 سنة على افتتاح مكتبة الإسكندرية.

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أشار الدكتور “مصطفى الفقي”، إلى أن افتتاح المهرجان هذه السنة سوف يضم احتفالية خاصة للتعرف على الصين، بما أنها ضيف شرف المهرجان، وتستمر فعاليات الاحتفالية حتى يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو.

تشتمل احتفالية للتعرف على الصين، على معرض صور الفنان شينجيانغ بعنوان”شينجيانغ متنوعة الألوان”، ومعرض الآلات الموسيقية الوطنية للفنان شينجيانغ تحت عنوان “آلات الألحان العذبة من تيانشان”، وايضا عرض ثلاثة أفلام سينمائية هم “هذا ما هو المال، الحب الحقيقي، حيث يبدأ الحلم”، علاوة على عرض الرقص الوطني للفنان شينجيانغ “تحليق الغناء والرقص”.

يشارك في احتفالات المهرجان أشهر نجوم الغناء المصرى المطربة أنغام والتي سوف تغنى فى حفل ختام المهرجان يوم 26 أغسطس، ويشارك ايضا المطرب هاني شاكر، وحنان ماضي، وعلي الحجار، ، من المطربين الشباب دينا الوديدي، محمد محسن، ومي عبدالعزيز، وعلى الهلباوي.

أيضا سوف يشارك فى احتفالات المهرجان، فنانين من خارج مصر مثل طارق الناصر من الأردن، الفنانة المغربية أووم، الفنانة آسيا مدني من السودان، و المزداوي من ليبيا.