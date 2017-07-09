تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري بعد الزيادة

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قبل ساعات قليلة من الآن، قام وزير الكهرباء بالإعلان عن الأسعار الخاصة بشرائح الكهرباء بالنسبة للقطاع التجاري بعد إقرار الأسعار الجديدة والتي من المقرر إن يتم تطبيقها ابتداء من شهر يوليو الحالي وحتى الشهر ذاته من العام الميلادي الجديد 2018، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على الأسعار الجديدة والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

بالنسبة للشريحة الأولى من صفر إلى مائة كيلو وات، فيبلغ السعر الخاص بها 45 قرشا.

بالنسبة للشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات، فيبلغ السعر الخاص بها 84 قرشا.

بالنسبة للشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات، فيبلغ السعر الخاص بها 96 قرشا.

بالنسبة للشريحة الرابعة من صفر إلى 601 كيلو وات، فيبلغ السعر الخاص بها 135 قرشا.

بالنسبة للشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات، فيبلغ السعر الخاص بها 140 قرشا.

على الجانب الآخر، أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، أنه هناك آلية لتلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين من خلال الرقم الذي خصصته الوزارة لذلك، لافتا أن تم رصد العديد من الشكاوى والتي وصل عددها حتى الآن إلى مليون و566 ألف شكوى تقريبا، ، مؤكدا أن الوزارة تعاملت مع هذه الشكوى سريعا ونجحت في حلها ولم يتبقى سوى القليل منها فقط.

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وأكد أن الوزارة تتحمل أعباء إضافية ولا تزال تقدم دعم الكهرباء للمواطنين، وتراعى أولا وأخيرا محدودي الدخل والفئات الفقيرة، كما نوه على قلة عدد المحصلين والذي يصل إلى عشرة آلاف فقط على مستوى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن هذا العدد يحتاج إلى زيادة، مشيرا في الوقت ذاته أن تركيب عدادات مميكنة من شأنها توفر عدد المحصلين.