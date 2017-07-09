القوى العاملة: بدء تلقى طلبات راغبي التدريب على مهن الخدمات البترولية اليوم وحتى الخميس القادم بمكافأة 1000 جنيه شهريا

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في إطار الخدمات والفرص التي تقدمها وزارة القوى العاملة لشباب الخريجين، تبدأ الوزارة اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، قبول طلبات الدفعة السادسة ممن لديهم الرغبة في التدريب على المهن الخاصة بالخدمات البترولية وما يتعلق بها من أعمال استكشاف البترول وحفر الآبار فضلا عن صيانة الأجهزة والمعدات وما شابه ذلك، وتأتى هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وشركة ويزرفورد التي من المقرر ان يتم تدريب الشباب بها.

وقد أكد الوزير محمد سعفان خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه من المقرر أن يتم منح مكافأة للمتدرب والتى تقدر بألف جنيه شهريا لمدة ثلاثة شهور طوال فترة البرنامج التدريبي المنفذ، كما قام بالإعلان عن الشروط المطلوبة للتقديم والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

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يشترط أن يكون المتقدم من خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسط، وكذلك مدارس التعليم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات.

يجب أن يكون قد انتهى من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

يجب أن يكون المتقدم على إلمام باللغة الانجليزية.

وأخيرا بالنسبة لسن المتقدم، فيجب آلا يزيد عن خمسة وعشرون عاما.

وأضاف الوزير، أن هذا البرنامج التدريبي يشترط التفرغ التام طوال الفترة المخصصة للتدريب، مشيرا في الوقت ذاته أن ساعات التدريب من المقرر أن تبدأ من الساعة الثامنة صباحا على أن تنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءا، وسيتم إجراء هذا البرنامج في مراكز التدريب الخاصة بالشركة ” ويزرفورد”، وسيتم منح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركاء، فضلا عن ترخيص مزاولة المهنة معتمدة بصورة رسمية من الوزارة.

وفيما يتعلق بكيفية التقديم، فقد أعلن الوزير على انه من المقرر أن يتم تقديم الطلبات باليد بديوان عام الوزارة حتى موعد أقصاه الخميس القادم، وذلك على العنوان التالي: