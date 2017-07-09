أخبار الطقس ..الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الموجة الحارة الجديدة والتي ستضرب البلاد خلال ساعات

Advertisements

يتعايش المصريين أجواء من الصيف شديد الحرارة، فما يلبث أن تنتهي موجة حارة حتى تبدأ آخري جديدة، واليوم وبعد أيام قليلة من انتهاء الموجة الحارة التي كانت قد ضربت كافة محافظات الجمهورية في وقت سابق والتي انتهت يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الأرصاد الجوية خلال بيان رسمي لها اليوم عن بداية موجة أخرى جديدة، والتي من المقرر أن تضرب البلاد غدا الاثنين الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري.

وقد أكد المتحدث باسم الهيئة خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد الموافق التاسع من يوليو، أن هذه الموجة الجديدة التي ستشهدها البلاد ستكون أشد حرارة من سابقتها، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير على كافة أنحاء الجمهورية، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي من شأنه يتسبب في شعور المواطنين بالضيق من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة معا.

Advertisements

كما أشار إلى أن هذه الموجة ستصل ذروتها يوم الثلاثاء القادم، حيث تسجل درجة الحرارة 40 درجة مئوية تحت الظل، هذا وقد نصح المتحدث باسم الهيئة كافة المواطنين بضرورة ارتداء غطاس للرأس والابتعاد عن أشعة الشمس الحارة، مع الإكثار من تناول الماء والمشروبات لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل نتيجة درجة الحرارة المرتفعة.

وفيما يتعلق بطقس اليوم الأحد، ليسود طقس مائل للحرارة بالنسبة للسواحل الشمالية، فيما يسود طقسا حارا على محافظات الوجه البحري والقاهرة، وبالنسبة لمحافظات شمال وجنوب الصعيد فترتفع درجة الحرارة حيث تسجل في أسوان 41 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة على هذه المحافظات، فيما يسود طقس لطيف خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

على الجانب الآخر، تم رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة مستشفيات الجمهورية بناء على تعليمات وزير الصحة، تزامنا مع الموجة الحارة الجديدة لاستقبال أي حالات إجهاد حراري والتعامل معها بأسرع وقت ممكن.