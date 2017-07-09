رئيس الوزراء يستقبل وزير اقتصاد اليابان لبحث التعاون الثنائى بين البلدين

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استقبل رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل”، اليوم الأحد، وزير اليابان لشؤون الاقتصاد، والتجارة والصناعة، الذي يقوم بزيارة مصر الآن، لبحث طرق تقوية اطراف التنسيق الثنائي بين اليابان ومصر فى المجالات المختلفة.

هذا من خلال حالة الزخم التى تتعرض لها العلاقات الثنائية عن طريق عدة زيارات بين الطرفين، وعلى رأسها زيارة الرئيس “عبد الفتاح السيسى” إلى دولة اليابان فى السنة السابقة.

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التى جاء بعدها زيارة وزير الكهرباء المصرى فى شهر مارس السابق لدعم التنسيق فى هذا المجال الهام، هذا بعد بحضور سفير اليابان،بش ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة لدى محافظة القاهرة.

فى بداية اللقاء قام رئيس مجلس الوزراء، بالترحيل بوزير الدولة اليابانى كما أشاد بأطراف العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر، معبرا عن سعادته وشكره للتنسيق بين الطرفين فى الكثير من المشروعات فى الفترة الراهنة من بينها “، إلى جانب مشروع تحسين كفاءة الطاقة والتوزيع إلى جانب المتحف المصرى الكبير فى شمال القاهرة” .

علاوة على ذلك “عمل تحديثات نظم التحكم فى الطاقة بمحافظات الصعيد، وأيضا مشروعات محطات توليد الكهرباء التى تعمل بكل من الطاقة الرياح والطاقة الشمسية، هذا بالإضافة إلى تأهيل عدد 6 توربينات تعمل بالغاز الطبيعى فى شمال محافظة القاهرة”.

كما تمنى رئيس مجلس الوزراء أن تساعد هذه الزيارة فى تقوية التنسيق الفني بين الطرفين وإنشاء مشروعات حديثة و مشتركة للاستفادة من المهارات اليابانية والوسائل التكنولوجية المتطورة.