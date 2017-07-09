وزير التموين يبحث زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبر البلدي المدعم مع الغرف التجارية

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قبل ساعات قليلة من الآن، قام وزير التموين الدكتور على المصيلحى بعقد اجتماعا موسعا مع الشعبة العامة للمخابز وقد حضر هذا الاجتماع عددا من الشخصيات المسؤولة والذي يأتي في مقدمتهم رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للمخابز وآخرون غيرهم، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاتفاق على التكلفة الخاصة بإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم المقدم للمواطنين.

وقد شهد الاجتماع المنعقد اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري استعراض دراسة عناصر التكلفة وهامش ربح المخابز، وخلال الاجتماع اتفق الحاضرون على أن تكون التكلفة الخاصة بصناعة جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام والذي ينتج 1250 رغيف تقدر بقيمة 180 جنيه مصري وهذه القيمة تشمل فروق أسعار السولار التي تقوم الوزارة بتحملها عقب إقرار الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والمواد البترولية مؤخرا.

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من جانبه وعد الوزير بمخاطبة وزارة المالية وذلك لإقرار التكلفة الجديدة لصناعة الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود، وذلك ابتداء من الأول من شهر أغسطس القادم، كما شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة وأهمية الالتزام بمواصفات جودة إنتاج رغيف الخبز المقدم للمواطنين على ألا يقل وزن هذا الرغيف المدعم عن 110 جرام والمجرى لا يقل عن مائة جرام.

على الجانب الآخر، يسيطر على قطاع كبير من المواطنين حالة من الاستياء والغضب بسبب ارتفاع الأسعار بهذه الصورة الكبيرة وبخاصة بعدما تم تحريك أسعار الوقود، ولا تزال الحكومة تتعهد بعودة الأسعار كما كانت في السابق، مؤكدة أن كافة الإجراءات التي تتخذها تنصب في مصلحة المواطن ولكن هذا الأمر يتطلب الصبر، وفى الكثير من الاجتماعات واللقاءات المنعقدة يتم التأكيد على أن الحكومة تضع نصب أعينها محدودي الدخل والفئات الفقيرة، فيما يرى المواطنون العكس تماما، وهذا ما أجبر الكثير منهم على إعلان رفضهم لسياسات الحكومة.