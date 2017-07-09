رئيس الوزراء يعلن حظر التجوال فى رفح ومناطق بالعريش ابتداء من الاثنين

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قام رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل”، بإصدار قرارا بحظر التجوال فى المنطقة الواقعة شرق تل رفح، مرورا بمنطقة خط الحدود الدولية بداية من العوجة الواقعة وغربا من غرب مدينة العريش وصولا إلى منطقة جبل الحلال.

كما يمتد شمالا من غرب مدينة العريش مرورا بساحل البحر الأحمر وصولا إلى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من منطقة جبل الحلال وصولا إلى العوجة الواقعة على خط الحدود الدولية.

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طبقا لنص القرار، سوف يتم العمل به ابتداء من يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يوليو الحالى، وحتى اعلان انتهاء حالة الطوارئ التى أقرها رئيس جمهورية مصر العربية.

اشتمل نص القرار على أن يبدأ موعد الحظر فى تمام الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، باستثناء الطريق الدولى من كمين الميدان حتى مدخل العريش ومدينة العريش، سوف يكون موعد الحظر فيها من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم .

تسعى كل أجهزة الدولة إلى مواجهة الحركات الإرهابية، والأحداث المتسارعة فى البلاد، من خلال إصدار التشريعات والقرارات التى تستطيع عن طريقها التصدى للهجمات الإرهابية الآثمة، من خلال تكاتف كل الشعب المصرى والأجهزة الأمنية لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

جاء قرار اعلان حالة الطوارىء وحظر التجوال كوسيلة للسيطرة على العمليات الإرهابية، كما تعمل كل الجهات التنفيذية بتطبيق كل القوانين لمواجهة الأعمال الإرهابية والإرهابيين.