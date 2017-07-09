طرح كراسة شروط مشروع تنمية سياحية ومطار بمدينة رأس سدر بنظام BOT

Advertisements

أعلن الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية “سراج الدين سعد”، عن طرح كراسة شروط المناقصة الخاصة بمشروع إنشاء مطار دولى وتنمية سياحية متكاملة فى مدينة رأس سدر يشتغل بنظام BOT .

مشيرا إلى أن المطار سوف ينفذ بنظام BOT على مساحة أرض تصل إلى حوالى 34 مليون متر، علاوة على إقامة تنمية سياحية شاملة على أرض مساحتها تصل إلى 6 ملايين متر بمنطقة تقع شمال عيون موسى فى مدينة رأس سدر بمحافظة سيناء.

Advertisements

صرح الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، فى بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية، إن الشركة المصرية للمطارات بالتنسيق مع الهيئة تطلب من المستثمرين أصحاب الخبرات فى مشروعات شبيهة لتقديم العروض المالية والفنية لمشروع إعادة تسليم وبناء وعمل بنظام BOT مطار دولى محلى فى مدينة راس سدر.

كما أضاف”سراج الدين سعد”، أنه يستطيع المستثمر الذي يريد التقدم بعروض لهذه المشروعات، أن يحصل أولا على كراسة الشروط لمجموعة المشروعات بعد القيام بسداد مبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار، أو ما يقابل العملة الأمريكية العملة المصرية، وأن المبلغ غير قابل للاسترداد مرة أخرى.

يتم السداد خلال إدارة العقود المالية وإدارة المشتريات بالشركة المصرية للمطارات، مشيرا أنه سوف يتم تسليم العطاءات داخل مقر الشركة المصرية للمطارات الموافق يوم 17 من شهر سبتمبر الحالى، وسوف يتم فتح العطاءات فى اليوم نفسه مع حضور مندوبي الشركات المتقدمة للمناقصة، وسوف يتم رفض العطاءات التى ترسل بعد انتهاء الموعد المحدد للتقديم.