القاهرة الدولى يوجه 17 طائرة مصرية إلى السعودية لإعادة ما يزيد عن 3 آلاف معتمر

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توجهت من خلال مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، عدد 17 رحلة طيران تتبع الشركة القومية “مصر للطيران”، إلى أراضي المملكة العربية السعودية حتى تنقل ما يزيد عن 3 آلاف معتمر، وهذا قبل انتهاء أعمال الجسر الجوى بين دولتى مصر والسعودية بيوم واحد.

غادر مطار القاهرة عدد 11 رحلة متوجهة إلى جدة، حيث سافرت عدد 9 رحلات من مطار القاهرة، و رحلتين آخرين من مطار برج العرب، كما سافرت عدد 6 رحلات من مطار القاهرة متوجهة إلى المدينة المنورة، بينما غادرت رحلة واحدة عن طريق مطار برج العرب الدولي.

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لاقت كل رحلات الطيران انتظامًا ملحوظا في مواعيد المغادرة، طبقا لجدول أعمال التشغيل المحددة، فى الوقت نفسه شهدت مبنى رحلات الطيران الموسمية أعلى معدلات تشغيل رحلات طيران للسادة الركاب وأيضا المعتمرين.

عملت سلطات المطار المتخصصة على تشكيل فرق مدربة من ضباط العلاقات العامة والسياحة وضباط الجوازات والمنسقين، وموظفي العلاقات العامة بكل من شركة الميناء، ومصر للطيران لتقديم جميع التسهيلات، والخدمات للمعتمرين و الركاب .

سوف تقوم الشركة القومية مصر للطيران، غدا يوم الاثنين، بافتتاح فرع جديد للأسواق الحرة بصالة الوصول داخل المبنى الجديد الخاص بالركاب، رقم “2” داخل مطار القاهرة الدولي، والذي تم تنفيذه طبقا لمستويات عالية من الجودة.

سوف يحضر الافتتاح، “شريف فتحي”، وزير الطيران المدني، و”صفوت مسلم”، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، ومجموعة كبيرة من قيادات مطار القاهرة ومصر للطيران.