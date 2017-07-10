عاجل: القبض على 30 من مشجعي نادي الزمالك

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قامت مديرية أمن بمحافظة الإسكندرية، بالقاء القبض على حوالى 30 من مشجعى نادى الزمالك “التراس وايت نايتس” ، و كان ذلك فى محيط ستاد برج العرب ياسكندرية.

و الجدير بالذكر ان هناك اشتباكات كانت قد وقعت بين عدد من مشجعى نادى الزمالك المتواجدين بالاستاد ، و قوات الأمن المتواجدين بمحيط الاستاد و المسؤلة عن تأمينه ، و يذكر انه تم فض الاشتباكات بالغاز المسيل للدموع مما ادي إلى توقف المرور بالطريق المحيط بالنادي .

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و يذكر ان جماهير نادي الزمالك “الوايت نايتس” قد قاموا بالقاء الشماريخ في الملعب ، وقامو بتحطيم الكراسي في الدرجة الثالثة في الاستاد.

و الجدير بالذكر ان في هذه المبارة قد تعادل فريق الزمالك المصري أمام أهلى طرابلس اليبيي بهدفين لكل فريق من الفريقان ، مما أدي إلى حلول الزمالك في المركز الثالث في مجموعة ، ممما جعله يخرج من البطولة الافريقية لابطال الدوري في دوري المجموعات ، مما ادى إلى غضب بين جماهير النادي مما ادى إلى هذه الاشتباكات