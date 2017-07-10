ننشر اشتراطات حج القرعة التي أقرتها وزارة الداخلية لأداء المناسك

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قامت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية بتحديد الفئات العمرية للأفراد الذين فازوا بحج القرعة هذه السنة، كما فرضت وزارة الداخلية عدة اشتراطات فيمن تقدموا بطلب الحج.

من أهم تلك الشروط أن يكون الشخص المتقدم كامل الأهلية الشرعية، لأداء مناسك الحج، وأن يكون مصرى الجنسية، أيضا أن لا يقل سن الرجال من المتقدمين عن 25 سنة، وتم تحديد سن الشخص المتقدم بطلب الحج فى تاريخ يوم 4 يوليو عام 2017 الموافق بالتقويم الهجري يوم 10 شوال 1438هـ، والشخص المرافق لأحد والديه لا يطبق عليه شرط السن.

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أما بالنسبة للمتقدمات من النساء فلابد ان يشترط وجود رجل محرم لهن، والنساء البالغات من العمر 45 سنة أو أكثر لا يطبق عليهن ذلك الشرط، وشرط أن لا يقل عمر الشخص المحرم عن 18 عام.

أعلنت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، أنه سوف يطبق البرنامج الخاص بالتسكين والتفويج للسادة حجاج قرعة وزارة الداخلية، بعدد 30 يوما بالمتوسط تحسب من تاريخ يوم السفر، والتواجد طبقا للمواعيد المحددة وفي الأماكن التي خصصتها لهم رئاسة مكتب شؤون الحجاج.

أكدت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، أنه لايجوز إجراء أى تعديل على مواعيد السفر، بطريقة منفردة من جانب الحاج، لان ذلك يتعلق بالحصة المعينة للنقل، ولا يستطيع للحاج أن يعقد أي اتفاق أو إبرام عقد بصفة منفردة مع أي هيئة فى المملكة العربية السعودية.