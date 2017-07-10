أخبار الطقس اليوم الاثنين 10/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

Advertisements

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية بخصوص أخبار الطقس اليوم الإثنين بمحافظات مصر، أنه يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على مدن ومناطق السواحل الشمالية حيث يتوقع أن يكون الطقس حار على كلاً من محافظة القاهرة والوجه البحرى على أن يكون شديد الحرارة على محافظات الجنوب خلال ساعات النهار ويكون الطقس لطيفًا فى ساعات الليل.

وقد جاء في بيان الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة خلال اليوم الإثنين على مدن السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن يكون أغلبها شمالية غربية خفيفة ثم تصبح معتدلة.

Advertisements

وعن حالة البحر المتوسط يتوقع أن يكون حالة الموج فيه اليوم خفيفة ثم تصبح معتدلة بحيث ترتفع حركة الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح عليه يتوقع أن تكون سطحية جنوبية غربية، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات مصر:

القاهرة 26 38

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 31

بلطيم 24 32

العريش 22 34

نخل 20 37

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 39

طابا 22 38

الطور 26 35

شرم الشيخ 29 38

رفح 21 33

مرسى علم 28 35

الغردقة 29 38

كاترين 19 34

سيوة 23 38

رأس سدر 26 40

أبوسمبل 27 41

المنيا 25 39

الفيوم 25 39

وسط الدلتا 25 37

أسيوط 26 40

أسوان 29 43

قنا 27 41

سوهاج 27 41

الأقصر 28 42

نويبع 29 40

شلاتين 27 41

حلايب 29 39

الوادى الجديد 27 41

السلوم 21 31.