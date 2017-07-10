الحكومة تسعى لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت إلى 4 ميجا خلال ال6 أشهر القادمة

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تعمل الحكومة خلال فترة ال6 أشهر القادمة على تحسين الخدمات المقدمة عن طريق الانترنت وذلك من خلال رفع سرعة الإنترنت من 1 ميجا إلى 4 ميجا، و قد جاء هذا لنَشر خدمات البرودباند فائقة السرعة، كما ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا التحسين خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأيضا الشركات التي تقوم على تطبيق مثل تلك الخدمات.

تتطلب عملية رفع السرعة إلى مجموعة من الإعدادات منها تطوير البنية التحتية وذلك من خلال استخدام كابلات ضوئية، حيث تصل أسهم الشركة المصرية التي تقوم على تقديم مثل تلك الخدمات إلى 80%، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تقوم على تطوير تلك البنية والتي تم عقدها بين المصرية للاتصالات والشركات.

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هذا بجانب الضمانات التي سوف تقدم من قبل الشركة للعملاء، والتي تفيد بضمان إيصال السرعة كاملة وهو أمر يتطلب المزيد من القوة فيما يتعلق بالبنية.

و خلال التصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر التابعة لشركة المحمول، أن أكبر قاعدة لمُشتركى الانترنت تعود إلى شركة المصرية للاتصالات، كما أن الأمر يتم تحديده بناء على التكلفة التي تصل إليها الخدمة.

الجدير بالذكر أن مثل هذا الأمر قد أثار الكثير من التساؤلات حول تكلفة تلك الخدمة، وهل سيتم رفع أسعارها أن أنها ستكون بنفس الأسعار الحالية والتي من المقرر زيادتها في أول سبتمبر من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 14%.

كما تعمل الحكومة على إحداث المزيد من التطويرات فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية الخاصة بالبلاد بجانب رفع سرعة الإنترنت، هذا من خلال خدمات الجيل الرابع التي ستُطلقها الحكومة في الفترة القادمة وذلك قبل أن ينتهي العام الحالي.

كما أن التقارير الدولية قد أكدت أن زيادة الناتج المحلي بنسبة 1.2% ترجع إلى ارتفاع نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة بنحو 10%.

و قد شهدت معدلات استخدام الإنترنت فائق السرعة ارتفاع خلال الفترة الحالية بمعدل .39% في الشهر، بينما تصل النسبة في السنة إلى 17.40%، في حين أن نسبة 26.65% تمثل مستخدمي الإنترنت من خلال الهاتف المحمول، والتي تخضع لنسبة 67.2% كنسبة تغيير شهري.

كما أن التصريحات التي قام بها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “ياسر القاضي” قد أكدت أن الحد الأدنى لسرعة الإنترنت والتي من الممكن أن تقدمها الشركة في نهاية عام 2017 سيكون 4 ميجا.

حيث تقوم عدد 5 من الشركات بتوفير خدمات الإنترنت الأرضي وهي فودافون وتي اي داتا وأورانج و اتصالات وشركة نور للانترنت.