وزارة الزراعة تعلن عن موعد طرح الأسماك بأسعار مخفضة في المجمعات والأسعار الجديدة

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بخصوص نية الوزارة في طرح أسماك بأسعار مخفضة، إن الهيئة العامة للثروة السمكية مازالت ملتزمة بالإتفاق التي وقع مع الوزارة كما أنها منتظمة في توريد الأسماك بالكميات المحددة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقد أكد المصدر على أنه من المقرر أن يتم طرح الأسماك كما هو محدد بأسعار مخفضة، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل منهم في إطار تنفيذ البرتوكول الموقع بينهما، وقد كشف المصدر عن موعد طرح هذه الاسماك بالمجمعات، حيث أكد على أنه سوف يبدأ من الأسبوع المقبل وذلك بعد أن تم الوصول بهذه الاسماك إلى الحجم المطلوب وتم التأكد من كبرها عمريا ومن حيث الوزن ايضًا في أحواض ومزراع الأسماك التابعة للوزارة.

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ومن أجل الحد من سلسلة الوسطاء التي تتسبب في إرتفاع الاسعار، أكد المصدر على أنه من المقرر أن يتم استئناف الطرح مرة أخرى في مجمعات التموين من إنتاج الهيئة العامة للثروة السمكية بالإضافة إلى الاسماك الموجودة في مزراع الإنتاج، بأرخص الأسعار، وجاء الهدف من وراء هذه القرارات هو التخفيف من أعباء المستهلك، طبقًا لتوجهات الحكومة المصرية والقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوامره التي أصدرها إلى العاملين بالحكومة من اجل أن يتم التيسير على المواطنين، بالإضافة إلى توفير المنتجات و السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

كانت وزارة الزراعة قد وقعت برتوكولا بين الهيئة العامة للثروة السمكية، وشركة تسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لضخ جميع منتجات الثروة السمكية بمنافذ ومجمعات التموين، بأسعار مخفضة، على أن تقوم التموين، بطرحها للبيع للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وعن أسعار الأسماك الجديدة بالمجمعات ومنافذ التموين، ورد أنه سوف يتم طرح أسماك البورى نمرة 1 بعد التخفيض بسعر 36 جنيهًا، بينما يتم طرح أسماك البورى نمرة 2 بسعر 33 جنيهًا، ومن المقرر أن يكون سعر أسماك البلطى نمرة 1 بـ 16 جنيهًا، بينما سعر أسماك البلطى نمرة 2 بسعر 15 جنيهًا، وسعر أسماك البلطى نمرة 3 بسعر 13 جنيهًا، وسعر سمك البلطى نمرة 4 بسعر 5 جنيهات.