مباحث المرور تنتشر في جميع مواقف السيارات لمنع السائقين من رفع تعريفة الركوب

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قامت الإدارة العامة التابعة لمرور القاهرة والجيزة بنشر مواقف السيارات بمجموعة من الخدمات السرية، وقد جاء هذا ضمن محاولتها منع السائقين من التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة والتي جاءت بعد زيادة أسعار الوقود.

حيث جاء هذا الإجراء في ظل حرص الحكومة على الضبط حركة السيارات و المحافظة على الحالة الأمنية وخاصة بعد التعريفة الجديدة والتي تم تعليق لافتات بها في جميع مواقف السيارات في ظل الأسعار الجديدة للوقود التي قد فرضَتها الحكومة.

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هذا بجانب أن إجراء الحكومة بتعزيز تواجد الخدمات المرورية بكثرة في المواقف قد جاء لمنع السائقين من التلاعب في أسعار التعريفة والتي قد ازدادت خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية.

حيث من الممكن أن يقوم السائقين بالتلاعب بالأسعار وزيادتها خاصة فيما يتعلق بالخطوط الرئيسية التابعة للمحافظة، و قامت الحكومة بنشر تلك الخدمات المرورية في كافة الأماكن من مواقف داخلية وخارجية ومحطات البنزين وكذلك في الميادين والشوارع الرئيسية.

و مع استماع العناصر المرورية لشَكاوي التي يتم تقديمها من قبل المواطنين بخصوص الجشع الصادر من السائقين وتحصيلهم أكثر من التعريفة المقررة، فقد أحالت عناصر المرور المحاضر إلى النيابة من أجل بدء التحقيقات التي يعقبها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكذلك إذا ما تم ضبط أي من السائقين ممن يتلاعب بأسعار التعريفة فإنه يتم تحرير محضر له من قبل النيابة، وذلك في ظل قيامهم بمخالفة الأسعار الرسمية الموضوع وتحصيلهم مزيد من الأموال من قبل المواطنين.