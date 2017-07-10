الإسكان تطرح 6 آلاف وحدة بـ”دار مصر” مدينة العبور للإسكان المتوسط

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفى مدبولي”، أنه جارى حاليا طرح وتنفيذ عدد آلاف شقة بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، فى مدينة العبور، على ثلاث مراحل.

سوف يتم توزيعها كالتالي،” المرحلة الأولى، 2136 وحدة “89 عمارة”، المرحلة الثانية 3024 وحدة “126 عمارة”، والمرحلة الثالثة 816 وحدة “34 عمارة”، وهذه المراحل سوف تطرح قريبا للحجز.

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صرح الدكتور “مصطفى مدبولي” أن جهاز مدينة العبور عن طرح عدد من الوحدات السكنية للحجز قائلا: “قام جهاز مدينة العبور بطرح تنفيذ 3120 وحدة “130 عمارة”ضمن محور الإسكان المتميز الجديد “سكن مصر” .

كما أضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد الإعلان: ” سيتم الإعلان عن بدء حجزها خلال أيام، كما يقوم الجهاز بتنفيذ 26448 وحدة “1102 عمارة” بالإسكان الاجتماعي”.

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس “أحمد عمران” فى بيان له على العمل على تطوير الطرق والمحاور الأساسية فقال: “في قطاع الطرق، يجري تطوير عدد من المحاور والطرق الرئيسية والأحياء القديمة بالمدينة، حيث يجري تطوير مدخل المدينة بالمحور الرئيسي”.

أوضح سيادته الهدف من ذلك وذكر تكلفة هذه التطورات: “لتخفيف الحركة ومعدل السريان وحل مشكلة الاختناق عند مدخل المدينة، وإنشاء نفقين لحل مشكلة التقاطعات والتكدس المروري عندها، بإجمالي تكلفة 80 مليون جنيه”.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الى ان الجهاز سوف يقوم بتطوير المحور الغربي، من أجل خدمة المنطقة الصناعية بمدينة العبور وللحد من المشكلات التي تواجه تنشيط الاستثمار من حيث نقل البضائع، علاوة على استئناف عمليات تطوير الأحياء القديمة وتجميل موقع وجزر الأحياء المختلفة.