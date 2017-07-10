وزارة التخطيط: مناقشة برنامج تنمية الصعيد بقرض قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي

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اجتمعت أمس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأحد، لمناقشة برنامج تنمية صعيد مصر بقرض يصل قيمته إلى خمسمائة مليون دولار، على أن يتم تمويل تنمية صعيد مصر من البنك الدولي لمحافظة قنا، ومحافظة سوهاج.

وأعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة: هالة السعيد، باعتبارها رئيسة لجنة التيسيرية لبرنامج تنمية الصعيد، أنه تم اتخاذ قرارات تنفيذية من لتسريع الخطوات لتنفيذ المشروعات التنموية في محافظة قنا، ومحافظة سوهاج، والهدف من ذلك رفع مستوى التنمية المحلية في صعيد مصر وخصوصا في محافظتي قنا، وسوهاج، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في صعيد مصر.

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وتم مناقشة الإجراءات والخطوات التي ستتم في برنامج تنمية صعيد مصر في محافظتي قنا، وسوهاج في الاجتماع الذي عقد أمس، وأعلنت اللجنة التيسيرية لبرنامج تنمية الصعيد دعمها واشادتها عن ما تم من إنجاز برنامج تنمية الصعيد حتى الوقت الراهن، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة المناقشة عن المشروعات وطبيعتها التي سيتم تنفيذها في إطار برنامج تنمية الصعيد، وتم الإشارة خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة واهتمام لافت ببرنامج تنمية الصعيد لما يحقق ذلك من تنمية اجتماعية في المقام الأول، ثم تنمية اقتصادية.

وتعمل الدول في برنامج تنمية الصعيد على سد الفجوات التي تعيق مسيرة التنمية المحلية المختلفة، وتسريع معدلات تنمية المحليات، وكان قد شارك في الاجتماع أمس محافظ سوهاج، ومحافظ قنا، وممثلي البنك الدولي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وهم وزراء الصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مشاركة نائب وزير المالية.

والهدف من برنامج تنمية الصعيد هو دعم القدرات التنافسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في محافظة قنا، ومحافظة سوهاج، وذلك من خلال تحقيق تنمية وتطوير الخدمات الحكومية، تنمية المناطق الصناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المحافظين، وتحديث منظومة التخطيط المحلي القائمة وتنميتها.