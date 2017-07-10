وزارة الزراعة: خفض أسعار الأسماك بمجمعات التموين بداية من الأسبوع القادم

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وسط ارتفاع الأسعار الذي يعانى منه الكثير من المواطنين، وفى إطار الخطوات التي تقوم بها وزارة الزراعة لتخفيف الأعباء عليهم، قامت بالإعلان اليوم عن استعدادها لخفض أسعار الأسماك بمجمعات التموين بدءا من الأسبوع القادم، ويأتي هذا القرار بعدما أصبح هناك زيادة في الثروة السمكية وتم توريد كميات كبيرة من الأسماك للوزارة لكى يتم طرحها في الأسواق المصرية بأسعار مخفضة وذلك لتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين بـأسعار تتناسب مع محدودي الدخل.

هذا وقد كانت الوزارة أوقعت بروتوكولا بينها وبين وزارة التموين، بهدف توريد كافة السلع الخاصة بالثروة السمكية في مختلف المنافذ التموينية بأسعار مخفضة، ومن المقرر أن يتم طرح منتجات الأسماك لكافة المواطنين في مختلف المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية ومن خلال منافذ متحركة وثابتة بأسعار تتناسب مع جميع فئات الشعب المصري في محاولة من الوزارة لتخفيف أعباء الحياة على المواطنين وحمايتهم من محاولات استغلال التجار وجشعهم.

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ومن المقرر أن يتم طرح الكثير من الأنواع المتعددة للأسماك بهذه المنافذ والمجمعات التموينية بأسعار تقل عن مثيلها الموجودة بالأسواق الخارجية، ومن أنواع هذه الأسماك التي سيتم طرحها للبيع مع مطلع الأسبوع المقبل، أسماك البوري نمرة 1 و2 والتي من المقرر أن يتراوح السعر الخاص بها ما بين ثلاثة وثلاثون جنيها إلى ستة وثلاثون جنيها للكيلو الواحد، أما السعر الخاص بأسماك البلطي نمرة 1 و2 و3 و4، فيتراوح السعر الخاص بها من خمسة جنيهات إلى ستة عشر جنيها للكيلو الواحد.

والجدير بالذكر، أن هذا القرار الذي قامت الوزارة بالإعلان عنه اليوم الإثنين الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري، يأتي في إطار الحد من ارتفاع الأسعار الخاصة بالمنتجات السمكية قي الأسواق المصرية باعتبارها من المنتجات الأساسية مثل اللحوم والخضروات.