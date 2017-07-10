وزير البيئة يكشف معلومات هامة عن القرش “بهلول” عقب ظهوره في البحر الأحمر

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قبل ساعات قليلة من الآن، وخلال الندوة التي قامت وزارة البيئة بتنظيمها لمناقشة ظاهرة القناديل، أعلن الدكتور خالد فهمى عن بعض المعلومات الهامة عن القرش الحوتي الذي يطلق عليه بهلول، والذي أكد أنه دليلا على ثراء البيئة المائية في مصر، ومن خلال المقالة التالية نرصد أهم المعلومات عنه بعد ظهوره أمس في البحر الأحمر، وإليكم التفاصيل.

مهدد بالانقراض، فهو يعد من الفصائل المهددة بالانقراض، ويعد من أكبر أنواع أسماك القرش، حيث يتراوح طوله ما بين 5.5 مترا حتى 12 مترا، أما بالنسبة لحجمه فهو يزن نحو 21.5 طنا تقريبا، ومن الممكن أن يتعايش هذا النوع لمدة تصل إلى مائة عاما.

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يتميز هذا النوع باللون الرمادي ذو البقع البيضاء، وبالنسبة لسمك جلده فهو يصل إلى عشرة سم، فضلا عن كونه يتميز بفمه الكبير والذي يبلغ حوالى 1.5 مترا، أما بالنسبة لعدد الأسنان فهو يحمل ما يقرب من 350 صفا من الأسنان الصغيرة في كل فك، وخمسة أزواج كبيرة من الخياشيم، ويحمل رأسا مسطحة.

وبالنسبة لغذائه، فهو يتغذى على الطحالب واليرقات، ويتواجد في المياه المدارية الدافئة والمعتدلة والتي منها خليج تاجورا وجزر المالديف وغيرها من الأماكن الأخرى حيث تتوافر بيئة مناسبة لتواجد، أما أكبر تجمع له في العالم ويتواجد في دولة المكسيك، أما ثاني أكبر تجمع فهو يوجد في دولة قطر.

وفيما يتعلق بتعامله مع الإنسان، فعلى الرغم من ضخامة الحجم الذي يتميز به إلا أنه لا يشكل خطرا على الإنسان، حيث يعد من الكائنات اللطيفة ويمكنه السباحة مع الغواصين والسباحين دون أن يشكل خطر عليهم، ولكنه يتخذ موقفا عدائيا إذا حاول بعض الأشخاص إزعاجه والتصرف معه بصورة غير جيدة من خلال التمسك به أو قام باعتراض طريقه.